Motomondiale: Gp Gran Bretagna, Espargaro il più veloce nelle terze libere e Bagnaia 7°

Silverstone, 6 ago. – (Adnkronos) – Aleix Espargaro è il più veloce nelle terze prove libere del Gp di Gran Bretagna nella classe MotoGp. Lo spagnolo dell’Aprilia gira in 1’58″254 precedendo tre Ducati, quelle dello spagnolo Jorge Martin, dell’australiano Jack Miller e del francese Johann Zarco. Quinto tempo per l’altra Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales, che si lascia alle spalle il leader iridato, il francese della Yahama Fabio Quartararo e il migliore dei piloti italiani, Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati.