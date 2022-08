Maltempo: vigile fuoco, ‘situazione pesante ma lavoro quasi finito’ in Val di Fassa’

Milano, 6 ago. (Adnkronos) – La paura di chi vede l’acqua portargli via ogni cosa, la potenza del fango capace di modificare la geografia del territorio, la forza di eventi naturali sempre più disastrosi. La Val di Fassa fa i conti con temperali imponenti e da ieri i vigili del fuoco lavorano per mettere in salvo abitanti e turisti e liberare abitazioni e strade.

“Siamo a tre quarti del lavoro, abbiamo liberato la totalità degli appartamenti e delle cantine, ci mancano i garage. La criticità maggiore è stata sicuramente che l’acqua è scesa in brevissimo tempo e ha sovraccaricato un territorio vasto che ha richiesto l’impiego di tutte le forze disponibili che avevamo, abbiamo anche dovuto chiedere ad altri distretti dei vigili del fuoco” racconta Alessandro Pellegrini uno dei vigili del fuoco che ha operato nella zona, in particolare nei comuni di San Giovanni e Mazzin di Fassa.

“Le persone erano spaventate di fronte a una situazione pesante per loro e per noi, con l’aiuto della Croce Rossa abbiamo creato un host per accoglierle e li sono state tranquillizzarle mentre noi abbiamo potuto continuare il nostro lavoro” aggiunge. La violenza della pioggia “ha modificato la morfologia del territorio, non era come lo conoscevamo noi: eravamo in pericolo anche solamente a pestare un terreno sconosciuto. Ci sono state molte colate, piccole e grandi, un’area molto vasta, siamo ancora in difficoltà a dire quante sono le colate, almeno quattro o cinque sono quelle arrivate a valle” conclude Pellegrini.