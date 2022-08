Covid: Lombardia, 4.328 nuovi positivi, 39 morti nelle ultime 24 ore

Milano, 6 ago. (Adnkronos) – Sono 4.328 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia – a fronte di 32.173 tamponi eseguiti per una percentuale di positività che scende al 13,4% – mentre i morti sono 39, cifra che porta il totale da inizio pandemia a 41.747. In flessione i ricoveri in terapia intensiva (34, -2) e nei reparti ordinari (1.148 pazienti, -62). Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 1.088, Bergamo 474, Brescia 666, Como 228, Cremona 203, Lecco 149, Lodi 123, Mantova 261, Monza e Brianza 330, Pavia 271, Sondrio 69 e Varese 362.