Basket: azzurri proseguono il ritiro a Pinzolo, 12 agosto a Bologna amichevole con la Francia

Pinzolo, 6 ago. – (Adnkronos) – Prosegue senza intoppi il training camp dell’Italbasket a Pinzolo. I 17 atleti a disposizione del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco sono in Val Rendena per preparare le due gare di qualificazione al Mondiale 2023 a fine agosto e l’EuroBasket 2022 (girone a Milano dal 2 all’8 settembre).

Prima ancora quattro amichevoli di lusso: si inizia il 12 agosto all’Unipol Arena di Bologna con la sfida alla Francia, match si replicherà pochi giorni dopo (il 16 agosto) a Montpellier. Il 19 e il 20 gare contro Serbia e una tra Germania e Rep. Ceca al torneo di Amburgo.

Il 24 agosto trasferta a Riga, campo neutro scelto dall’Ucraina per la prima partita della seconda fase di qualificazione alla Fiba World Cup 2023. Il 27 agosto a Brescia contro la Georgia. Il 2 settembre esordio all’EuroBasket 2022 al Forum di Milano contro l’Estonia.