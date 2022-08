Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “È saltata la delega fiscale. La destra ieri ha affossato taglio Iperf e abolizione Irap. Il 25 settembre chi vota per noi sceglie di cambiare il fisco. Riduzione tasse per ceti medio bassi. Incentivi fiscali per assumere donne e giovani. Abolizione Irap per le imprese”. Così Enrico Letta su twitter postando una card con Matteo Salvini e Giorgia Meloni in cui si legge: ‘Sulla tasse voce grossa e propaganda piccola’.