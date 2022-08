Roma, 5 ago. (Adnkronos) – La scritta ‘Coraggio Italia’, poi al centro il nome ‘Brugnaro’, in basso il simbolo dell’Udc con lo scudocrociato, il tutto in campo fucsia, circondato dal tricolore. Ecco il simbolo elettorale, appena presentato in conferenza stampa, che condividono l’Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, che hanno deciso di presentarsi assieme al voto del 25 settembre, con liste comuni sotto lo stesso contrassegno.