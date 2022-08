Centrodestra: Fontana, ‘unito come in Lombardia, a sinistra litigi’

Milano, 5 ago. (Adnkronos) – “Il centrodestra marcia forte, unito e compatto, proprio come avviene in Lombardia, con un solido modello di governo che ci consente di essere la regione che traina l’intero Paese”. Lo afferma il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in un post su Facebook.

“Lo dico, scrutando e osservando da alta quota, per un breve periodo di riposo (ma sono già pronto a tornare in pista per sostenere la Lega e Matteo Salvini) quanto accade in vista delle elezioni del 25 settembre. Nel centrosinistra vedo solo tanta confusione, litigi e accuse pretestuose all’avversario, senza uno straccio di proposta programmatica. Viva la Lega! Viva il centrodestra e soprattutto viva la Lombardia”, conclude.