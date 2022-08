Energia: Draghi, ‘su tetto prezzo gas a ottobre proposta Ue, ci confronteremo e discuteremo’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Sul tetto al prezzo del gas nell’ultimo Consiglio europeo abbiamo ottenuto un impegno esplicito della Commissione europea a presentare una proposta” nel summit “di settembre-ottobre e così ora discuteremo una proposta, è deciso. Chi sosteneva che un tetto poteva scatenare una reazione negativa della Russia dovrebbe riflettere: la Russia sta tagliando le forniture e in più ci fa pagare questi prezzi”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiede si ci siano ancora margini per lavorare a un price cap sul gas.