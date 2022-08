Elezioni: Draghi, ‘agenda Draghi? Risposte pronte a problemi’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – L’agenda Draghi? “Risposta pronta e credibilità”. A spiegarne le caratteristiche è lo stesso premier, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

“Quando ho iniziato – dice – non avevo un’agenda Draghi, che è fatta di risposte ai problemi, di obiettivi raggiunti. E’ difficile dire che esiste un’agenda: sono le risposte pronte ai problemi che si presentano, come alla pandemia o nel centrare gli obiettivi del Pnrr. Risposta pronta e credibilità: il governo ha avuto credibilità interna e internazionale. Avere il credito internazionale alto è importantissimo, è una componente importante rispetto al perché l’Italia oggi cresce”.