Dl aiuti: Draghi, ‘misure a saldi invariati, no scostamento, economia meglio del previsto’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Le misure assunte finora per fronteggiare inflazione e rincari sono state adottare “a saldi invariati. Non ricorriamo allo scostamento di bilancio perché l’andamento dell’economia è di gran lunga meglio del previsto, grazie alla capacità degli italiani delle imprese e anche forse della politica economica del governo” che ha “sostenuto l’economia mantenendo gli obiettivi della riduzione del deficit e del rapporto debito Pil”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa.