Dl aiuti: Draghi, ‘da alcuni sindacati disappunto, i mezzi son quelli che sono…’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Le critiche piovute dai sindacati sul dl aiuti bis? “Il metodo è stato molto apprezzato da tutti, dai sindacati e dalle forze politiche, dopodiché il quantum ha creato un po’ di disappunto. Non tutti i sindacati però hanno avuto la stessa reazione. Non commento i toni” usati da alcune sigle che hanno parlato di ‘elemosina’, “il governo ha ritoccato un po’ il taglio del cuneo” rispetto al testo entrato in Cdm, “ma certo i mezzi sono quello che sono. Ma dire che si da tutto alle imprese e nulla ai lavoratori non credo sia vero”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.