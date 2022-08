Milano, 3 ago. (Adnkronos) – “Cinque anni fa in questa stessa caserma dei carabinieri ero andato a raccontare le modalità dell’aiuto a dj Fabo”. Ha detto Marco Cappato prima di entrare nella caserma dei carabinieri di Milano Centro per autodenunciarsi. “Da lì – ha continuato Cappato – è iniziato un percorso giudiziario che ha portato alla legalizzazione dell’ aiuto al suicidio in Italia ma solo per un tipo di malati”.