Estate: Zoomarine, 500 posti lavoro Giusy Attanasio e Lucilla per più grande parco marino

Roma, 3 ago. (Labitalia) – L’estate di divertimento e di lavoro non si arresta a Zoomarine. Il più grande parco marino italiano che si trova a Torvaianica, in provincia di Roma conta 500 posti di lavoro, oltre 3 milioni di euro di investimenti negli ultimi 3 anni, 384 animali di 33 specie diverse, una media (pre Covid) di oltre 600mila ospiti l’anno, con 60mila studenti in visita, la collaborazione con 15 università italiane e straniere su progetti di tutela e salvaguardia ambientale, il primo ‘Pronto soccorso del mare’ attivo nella Regione Lazio. Zoomarine è operativo per 171 giorni, a pieno regime da aprile fino al Natale, con un cartellone di oltre 30 eventi in programmazione. Ed ora arrivano Giusy Attanasio, cantante neomelodica napoletana tra le più in voga al momento, e Lucilla, star di Youtube amatissima dai bambini. Domenica 7 agosto è di scena il live show, con meet&greet, di Giusy Attanasio, che arriva per la prima volta a Zoomarine per intrattenere gli ospiti con le sue canzoni di maggior successo.

Giusy Attanasio è una vera star della musica neomelodica, soprattutto in Campania e al Sud Italia. Classe 1988, nata a Napoli nel rione Sanità, tatuatissima, occhi castani e capelli nerissimi, la cantante neomelodica è una vera star per i suoi fan. Sabato 6 agosto, invece, Zoomarine da spazio ai più piccoli con Lucilla, la star italiana di Alman Kids, uno tra i canali Youtube più amati dai bambini. A Zoomarine Lucilla propone uno show per bambini allegro e spiritoso, basato su canzoni e piccole coreografie per far ballare i bambini e, spesso, anche i genitori. Uno spettacolo ricreativo e al contempo ludico, educativo che tende a creare interazione attraverso i concetti base del primo apprendimento, come numeri, lettere e suoni. Laureata in Scienze dell’educazione, Lucilla riunisce le grandi passioni che sempre l’hanno accompagnata: il canto, la danza e l’amore per i bambini.

“Ospitiamo due artisti protagonisti della musica e dello spettacolo, personalità seguite da milioni di appassionati. Li abbiamo scelti per il loro riconosciuto talento e per la capacità di parlare a tutti con ironia, energia ed entusiasmo. C’è un cartellone di eventi molto ricco a Zoomarine quest’anno. Abbiamo un programma pienissimo per tutta l’estate” commenta il direttore di Zoomarine, Alex Mata. Ed ancora: il primo parco divertimenti in Italia interamente accessibile alle persone sorde. La partnership con ‘Pinocchio and friends’ – la nuova produzione animata made in Italy prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi – e i live show con gli idoli del web, gli youtuber da record con milioni di visualizzazioni tra i teenager italiani come Lucilla e Carolina Benvenga. Senza dimenticare giostre acquatiche ed attrazioni meccaniche, un acquapark da 5.000 posti, una nuova piscina per tutta la famiglia nella spiaggia Punta Cana che si aggiunge alle 3 già attive, il cinema 4D, il nuovo show dei tuffatori acrobatici, i percorsi tematizzati ‘Terra dei draghi’ e ‘Era dei dinosauri’ (percorsi interattivi con draghi e dinosauri animatronics in movimento e a grandezza naturale), dimostrazioni e show rinnovati ed ancora più interattivi e coinvolgenti.