Calcio: Wijnaldum sempre più vicino alla Roma, trattativa con il Psg alle battute finali

Roma, 3 ago. – (Adnkronos) – E’ sempre più vicino l’approdo di Georginio Wijnaldum nella Capitale. La trattativa tra Roma e Paris Saint Germain è ormai in discesa, l’obiettivo delle prossime ore è quello di chiudere definitivamente l’accordo tra i due club per l’arrivo in prestito del centrocampista olandese che, già da diversi giorni, ha dato l’ok per il trasferimento in giallorosso ed è pronto per mettersi a disposizione di José Mourinho.

Intanto il Paris Saint Germain, vista la partenza imminente dell’ex centrocampista del Liverpool, è a un passo da Renato Sanches. Le conferme arrivano anche dalla Francia, con il Milan, che continuava a seguire il giocatore portoghese, che è stato superato dalla concorrenza dei parigini. Il Psg, dunque, una volta definita la cessione di Wijnaldum alla Roma, potrà affondare per far arrivare Renato Sanches a Parigi.