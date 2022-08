Reggio Emilia, 3 ago. – (Adnkronos) – Milan in lutto per la scomparsa dell’ex portiere Villiam Vecchi che si è spento questa mattina all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia all’età di 73 anni. Cresciuto nel Milan all’ombra di Fabio Cudicini, divenne titolare nella stagione 1972-1973. Un anno dopo lasciò il Diavolo per il Cagliari, per poi giocare anche con la maglia del Como e della Spal. Nel 2001 torna al Milan in qualità di allenatore dei portieri, ruolo che ricopre fino al 2010.