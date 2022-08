Interrogatorio di garanzia ieri mattina nei confronti del 41enne Paolo Ciotti e del 34enne Marco Intorcia, finiti nei guai perché sorpresi in auto, con a bordo un fucile a canne mozze e una pistola nella tarda serata dello scorso 29 luglio ad esito di un controllo mirato degli agenti della Squadra Mobile di Benevento, in via Napoli, nella zona bassa del capoluogo.

