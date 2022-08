E’ Angelo Moretti il nome nuovo che spunta, per le candidature alle Politiche, in casa Partito democratico. Ieri sera, all’Una Hotel Il Molino, passaggio importante per la federazione provinciale Dem nel tragitto che conduce al venticinque settembre. Sono state approvate le proposte di candidatura per Camera e Senato che ora saranno trasmesse ai vertici del partito regionale e nazionale.

