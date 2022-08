Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “E’ un patto elettorale molto importante” quello con Azione e Più Europa. “Se oggi non avessimo fatto questo patto, tutti avrebbero detto ‘vabbè, è finita, la destra ha già vinto, non vogliono nemmeno essere competitivi’. E invece noi abbiamo deciso di esserci, di superare i limiti di ognuno di noi. Senso del dovere guardando all’interesse generale e non lasciare il Paese alla destra”. Così Enrico Letta al Tg3.