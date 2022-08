Elezioni: Della Vedova, ‘giochiamo con 2 front runner’**

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Da oggi inizia la partita elettorale, e la giochiamo con due front-runner. Questo non è un centrosinistra, è un centro liberale, riformatore e sinistra. Abbiamo saputo accordarci sui punti di divergenza, ora l’obiettivo è convincere che l’Italia merita un destino migliore, in cui si va avanti nei diritti. Ci siamo uniti avendo la perfetta valutazione di quando è stata preziosa l’esperienza Draghi”. Così Benedetto Della Vedova in conferenza con Enrico Letta e Carlo Calenda.