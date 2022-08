Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Con Grillo ho un confronto pressoché quotidiano. Lui è in ferie ma i telefonini funzionano. Leggo sui giornali ricostruzioni ma tra noi non c’è nessuna lite, vengono pubblicate notizie false e me lo spiego con una ragione: si ha paura del M5S”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Effetto estate’ su Radio24.