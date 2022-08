Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo appena fatto un appello a tutti coloro con cui stiamo discutendo in queste ore. Abbiamo la grande responsabilità di far sì che le destre sovraniste non prendano il testimone da Draghi. Sarebbe la contraddizione più stridente”. Così Enrico Letta all’incontro con i sindaci del Pd. “Credo sia uno scenario da avere ben presente e che dobbiamo evitare”.