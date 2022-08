Elezioni: Letta, ‘diritto tribuna a tutte anime centrosinistra, così si costruisce alternativa’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Noi crediamo fortemente nello spirito di coalizione e ci facciamo carico di dare rappresentanza a tutte le anime della coalizione. Questa nostra responsabilità non va dileggiata perche è un grande valore. Se non facessimo noi questo, sarebbe difficile trovare alleanze nel territorio per battere la destra. Non è che noi vogliamo dare diritto di tribuna a qualcuno perché ne condividiamo tutto il programma o tutte le idee ma vuole dire considerare l’importanza che le anime del centrosinistra abbiano presenza e che questa presenza sia corale”. Così Enrico Letta all’incontro con i sindaci Pd. “Perchè questa alternativa si costruisce se siamo in grado di convincere tutti e se si è includenti”.