Elezioni: Calenda a Letta, ‘patti chiarissimi, temi sul tavolo da giorni’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “I patti sono chiarissimi. No Bonelli, Fratoianni che sono contro Draghi negli uninominali, no Di Maio negli uninominali. Già accettarli in coalizione per noi è problematico ma ti siamo venuti incontro. D’altro canto ci impegnamo a non candidare negli uninominali personalità divisive per il centro sinistra. Sui temi: agenda Draghi, non tasse e bonus. Risposte nette su rigassificatori e modifica Rdc. Queste cose le hai sul tavolo da giorni. Legittimo dire ‘non riesco’ ma chiudiamo questa partita”. Così Carlo Calenda risponde ad alcune affermazioni di Enrico Letta.