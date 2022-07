Elezioni: Todde, ‘a giorni regole candidature, grazie a chi ha lasciato ma resta in M5S’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Le regole per le candidature non sono state definite ancora. Ci sta lavorando Giuseppe Conte e il comitato di garanzia. Lo saranno a giorni. Ma lasciatemi dire che raggiungere questo risultato dobbiamo avere dei candidati stimati, autorevoli e riconosciuti non nel loro paese o città ma in tutta la Sardegna. Dobbiamo avere persone in grado di parlare con i datoriali, le associazioni ed essere non solo popolari ma credibili. Dobbiamo avere persone che siano in grado di portare tanti tanti voti. E questo l’aiuto di tutti. Perché il Movimento non premia i personalismi ma il progetto”. Così la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde, intervenendo all’Assemblea regionale sarda degli iscritti al Movimento 5 Stelle.

“Lasciatemi spendere un ringraziamento a tutti coloro che, al secondo mandato hanno dichiarato che si spenderanno per sostenerci in questo passaggio, come Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Fabiana Dadone. Hanno dimostrato che non si sta nel Movimento per tornaconto o promozione personale ma che si è capaci di credere ad un progetto e di portarlo avanti. Grazie e onore a loro. Sono e voglio essere al fianco di Conte per un programma sociale, ecologista, progressista. Il Movimento è più vivo che mai ed è pronto a fare una campagna elettorale casa per casa, ascoltando le persone, i loro bisogni, le loro paure, le loro speranze. Perché l’unione fa la forza e tenere la schiena dritta e la testa alta ci ha sempre caratterizzato. Quindi vi prego e vi esorto ad essere gruppo. Ad essere squadra. A lavorare in modo collettivo ma soprattutto efficace per raggiungere il miglior risultato possibile. Chiuderei con un proverbio arabo che dice: ‘Non arrendiamoci. Rischieremmo di farlo un’ora prima del miracolo'”.