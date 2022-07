Roma, 31 lug (Adnkronos) – “I segretari di Azione e +Europa, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, che nel tardo pomeriggio di oggi hanno avuto una riunione comune con i vertici dei due partiti, hanno inviato una lettera al segretario Pd, Enrico Letta in cui sono stati ribaditi i punti fondamentali già sottolineati in questi giorni e sui quali non è ancora arrivata ancora risposta”. Lo si apprende da fonti dei due partiti.