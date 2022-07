Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Piena solidarietà ai 12 agenti feriti in Val di Susa, a causa di una inaccettabile violenza che non può essere accettata. Gli inquirenti facciano piena luce, mentre la destra eviti strumentalizzazioni. Il Pd in tema di legalità e Tav ha una storia esemplare”. Lo scrive su Twitter il deputato dem Enrico Borghi, responsabile politiche della sicurezza del Partito Democratico.