M5S: Todde, ‘domani assemblea in Sardegna con Conte, uniti verso 25 voto’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Si terrà domani, domenica 31 luglio alle ore 10, all’Hotel L’Anfora di Tramatza, l’Assemblea regionale Sarda degli iscritti al Movimento 5 Stelle. L’incontro sarà preceduto da una conferenza stampa a cura dei portavoce nazionali, regionali e comunali e del referente regionale. Un evento di cui la nostra comunità aveva bisogno, per ribadire il lavoro del M5S in Sardegna, che ha dato e continuerà a dare risposte alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Farò con emozione, umiltà e orgoglio il mio intervento in Assemblea, pronta soprattutto all’ascolto dei nostri iscritti. Si collegherà all’assemblea anche il nostro Presidente Giuseppe Conte”. Lo dichiara la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde.

“In questi anni abbiamo dimostrato cura e attenzione per la nostra terra e il 25 settembre andremo uniti e compatti con il sostegno delle migliaia di persone che ci hanno sempre votato, seguito e incoraggiato”, conclude.