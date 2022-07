Lombardia: fonti Lega, ‘ipotesi Giorgetti? Nostro candidato è Fontana’

Milano, 28 lug.(Adnkronos) – “Il nostro candidato è, e resta, Attilio Fontana”. Lo confermano fonti della Lega commentando l’ipotesi apparsa sui giornali di candidare alle prossime elezioni regionali lombarde l’attuale ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti come presidente della Regione.

L’ipotesi, che rappresenterebbe una via per risolvere anche la situazione venutasi a creare dopo la dichiarazione di Letizia Moratti di essere pronta a candidarsi alla guida di Palazzo Lombardia, sarebbe stata uno dei temi affrontati al vertice di ieri a Montecitorio tra i leader della coalizione di centrodestra.