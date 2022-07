Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Abbiamo fatto sul sito di Italia viva un form per i volontari, lo slogan è dacci il cinque, ‘Gimme five’, un modo di dire per esprimere vicinanza e empatia. Ciascuno dei nostri amici, iscritti, volontari, collaboratori può, deve, individuare da subito 5 nominativi da andare a coinvolgere perchè se aspettiamo i media tradizionali non si tocca palla”. Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda.