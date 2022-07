Elezioni: Maraio, ‘lista Pd-Psi-Articolo 1 tracciata da Letta è la strada giusta’

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Meloni e Salvini faranno di tutto per far virare il Paese verso la destra più pericolosa. E l’argine sarà far prevalere un programma serio, fatto dalle forze di centrosinistra senza populisti ma con un’alleanza larga senza veti e personalismi, in un quadro politico totalmente cambiato, dove si è ridisegnato in modo naturale il sistema delle alleanze”. Lo ha affermato il segretario del Psi Enzo Maraio in una intrevista al quotidiano socialista ‘Avanti!’.

Maraio, a margine, ha aggiunto: “Letta ha speso parole chiare su come ci presenteremo alle elezioni politiche: puntando sui temi, dando anima e corpo in campagna elettorale, chiedendo fiducia casa per casa sulle battaglie comuni, con uno sguardo agli ultimi, per abbattere le diseguaglianze, per un nuovo patto sociale”.

“La coalizione che stiamo mettendo in campo sarà un cantiere aperto, dove coinvolgeremo i nostri giovani e tutte le migliori energie. Noi socialisti siamo in campo e ce la metteremo tutta”, ha spiegato Maraio riferendosi alle parole di Letta sulla costituzione della lista Pd-Psi-Art1- Demos.