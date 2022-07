Roma, 24 lug (Adnkronos) – “La lista dei Democratici e progressisti vuole mettere l’agenda sociale al centro con la questione salariale e la precarietà, soprattutto per i giovani”. Lo ha detto Enrico Letta a Mezz’ora in più. “Per parlare con i giovani c’è una unica possibilità, dimostrare di essere seri sulla questione ambientale come declinata a livello europeo, tenendo insieme la transizione ambientale con la sostenibilità sociale”, ha spiegato il segretario del Pd.