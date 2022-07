Elezioni: Calenda, ‘sento la Gelmini, Brunetta no ma sì al dialogo con loro’

Roma, 24 lug (Adnkronos) – Il dialogo va portato avanti “non solo con il Pd. Per esempio anche con persone che spero di poter accogliere in Azione, la Gelmini e la Carfagna, che hanno avuto il coraggio di dire a Berlusconi hai passato il limite”. Lo ha detto Carlo Calenda a In onda.

“Con Gelmini ci sentiamo, dirà lei cosa vuole fare. Brunetta no. Ma Carfagna e Gelmini hanno meriti oggettivi”, ha aggiunto il leader di Azione.