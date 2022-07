Elezioni: Calenda, ‘Letta? Pronti a discutere ma chiarezza e non contro qualcuno’

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Vorrei dire a Letta che apprezzo il fatto che finalmente abbia detto no ai 5 stelle. Noi siamo pronti a discutere, ma con chiarezza sul gas e i rigassificatori o sui rifiuti e i termovalorizzatori. Se no tradiamo l’idea dell’agenda Draghi”. Lo ha detto Carlo Calenda a In onda.

“Letta dice o noi o la Meloni, gli ultimi 30 ani di politica in Italia sono stati così, tutti insieme contro qualcuno. Io propongo mettiamo insieme qualcuno per fare qualcosa”, ha aggiunto il leader di Azione.