Ucraina: stato maggiore, ‘respinti attacchi a Kramatorsk e Bakhmut’

Kiev, 23 lug. (Adnkronos) – L’esercito ucraino ha respinto gli assalti delle truppe russe in due direzioni nella regione di Donetsk. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento del mattino, precisando che “nella direzione di Kramatorsk, il nemico ha effettuato bombardamenti da carri armati e artiglieria a Verkhnyokamyanskyi, Starodubivka, Piskunivka, Siversk, Bilogorivka, Hryhorivka, Spirny e Viimka. “I difensori ucraini hanno respinto con successo gli assalti in direzione di Verkhnokamyanskyi e Siversk. In direzione di Bakhmut, gli occupanti hanno colpito i distretti di Yakovlivka, Soledar, Bakhmut, Pokrovsky, Bakhmutsky e Novoluhansky con l’artiglieria. Nei pressi di quest’ultimo sono stati effettuati anche attacchi aerei. Il nemico ha nuovamente effettuato assalti in direzione di Pokrovsky e del territorio della Vugleghirskaya, ha subito perdite e si è ritirato”.

Secondo il rapporto, “nelle direzioni Avdiiv, Novopavliv e Zaporizhzhya, bombardamenti sono stati registrati nelle aree di Novobakhmutivka, Pisky, Vugledar, Opytne, Vodyane, Prechistivka, Mala Tokmachka, Novoyakovlivka, Uspenivka, Orihiv, Pavlivka, Novopil, Shcherbaki, Novoandriivka e Insediamenti di Mali Shcherbaki. Inoltre, le truppe russe hanno effettuato attacchi aerei vicino a Krasnohorivka e Kamianka. Nella direzione di Slobozhansk gli sforzi principali degli invasori sono finalizzati a ostacolare l’avanzata delle truppe ucraine verso il confine di stato dell’Ucraina nel nord e nord-est della regione di Kharkiv. In questa direzione, il nemico non ha condotto operazioni attive, ma ha inflitto danni da fuoco da carri armati e artiglieria negli insediamenti di Kharkiv, Zolochiv, Pitomnyk, Borschova, Lisne, Rusky e Cherkasy Tyshki e Mospanov. Ha inoltre bombardato i distretti di Hrushuvakhya, Dolyna, Krasnopill, Dibrovny, Mazanivka, Protopopivka, Chepil, Velikay Komyshuvakha, Nortsivka, Bogorodichny, Virnopilly e Karnaukhivka”.