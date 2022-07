Al Giffoni Festival presentato ‘Mi vedete?’, corto su giovani e depressione

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) – E’ stato presentato oggi a Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub, il cortometraggio “Mi Vedete?”, per favorire il confronto sul tema della depressione nei giovani, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a prima della pandemia da Covid-19, assumendo le caratteristiche di una vera e propria urgenza sociale. Il corto racconta la vita di un’adolescente e della sua esperienza con la depressione. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro Riccardi, “Mi Vedete?” è stato realizzato da Giffoni Innovation Hub, da un’idea di Lundbeck Italia in collaborazione con Havas Life, e con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus, Laboratorio adolescenza e Società italiana di psichiatria. Alla proiezione hanno assistito circa 220 giovani.

Il cortometraggio – si legge in una nota – è parte del progetto adoleScienze, un’iniziativa di Lundbeck Italia che nasce dalla necessità di sensibilizzare, informare e creare consapevolezza sulle malattie mentali in età adolescenziale, con l’obiettivo di superare lo stigma che vi ruota ancora oggi intorno. Attraverso il linguaggio moderno ed immediato offerto dal cortometraggio, LundbeckItalia – insieme ad Havas Life- si fa portavoce del bisogno di parlare di questo tema in maniera semplice e diretta con e ai giovani, alle loro famiglie e alle istituzioni.

Dafne, la protagonista del cortometraggio, è una ragazza di 16 anni affetta da depressione, che esprime il suo malessere attraverso l’isolamento sociale, l’irrequietezza e anche tramite gesti di autolesionismo, un comportamento purtroppo sempre più frequente tra i giovani. La depressione, così ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita della ragazza, arriva ad assumere le sembianze di una vera e propria presenza fisica: un’ombra. Un’ombra che accompagna Dafne costantemente in ogni sua attività quotidiana, restando però invisibile agli occhi dei genitori che, pur premurosi ed attenti, non riescono a “vederla” perché impreparati e spaventati di fronte a ciò che semplicemente non conoscono. L’ombra crea in Dafne irritabilità, senso di inadeguatezza, oppressione e paura del futuro, fino a spingerla a compiere un gesto estremo: il tentato suicidio. La protagonista, con il supporto di figure esperte che aiuteranno anche i genitori a “vedere” e riconoscere la malattia della figlia, riuscirà progressivamente a prendere le distanze dall’ombra della depressione intraprendendo un percorso di cura verso la guarigione, perché la depressione è una malattia che, in quanto tale e al pari di altre patologie, può essere curata e superata.

Il cortometraggio – prosegue la nota – è stato realizzato con il supporto di un board scientifico di clinici esperti che hanno contribuito alla creazione della storia per assicurare che fosse quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e hanno inoltre curato, insieme al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di facilitare il coinvolgimento del giovane pubblico al quale il corto stesso si rivolge.

Gli specialisti sono: Sergio De Filippis, direttore sanitario e scientifico della clinica neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal, docente Psichiatria delle dipendenze; Giovanni Martinotti, professore associato, dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche Università “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara; Gabriele Sani, professore ordinario di Psichiatria dipartimento di Neuroscienze, sezione di psichiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma e direttore Uoc di Psichiatria Fondazione Policlinico Universitario ‘Agostino Gemelli’ Irccs; Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile, dipartimento di Scienze della Vita e sanità pubblica, Università Cattolica di Roma e responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Irccs ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Il timore dei ragazzi è il confronto con i genitori e domina su tutto la paura del giudizio – afferma il neuropsichiatra De Filippis – Ma l’aspetto positivo che abbiamo voluto sottolineare attraverso la storia di Dafne è l’evoluzione, la consapevolezza, il poter arrivare a dire ‘io mi sono curata, io ce l’ho fatta’. Non c’è da avere paura di mostrare le proprie fragilità perché, se aiutati ad affrontarle e a superarle, potrebbero trasformarsi nella nostra forza. Bisogna destigmatizzare la salute mentale e per farlo è necessario parlare ai ragazzi, spiegando loro chela depressione non è un concetto brutto. La depressione è una patologia come tutte le altre, che può essere curata e sconfitta, come fa Dafne nel cortometraggio”.

Un aspetto, quello della normalizzazione della salute mentale, che evidenzia anche Martinotti: “Dobbiamo trasmettere agli adolescenti il concetto che non c’è niente di male nella depressione – sottolinea l’esperto -. È un disturbo che si può affrontare, iniziando ad esserne consapevoli e non incolpandosi. Il messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani, alle famiglie e ai professionisti sanitari, con questo breve film, è che è importante informarsi su questi disturbi per non far sentire nessuno diverso o escluso”.

Nel corso dei lockdown, a causa del Covid-19, i sintomi di depressione e ansia sono raddoppiati rispetto alle stime pre-pandemia: 1 giovane su 4 (il 25,2%) e 1 su 5 (il 20,5%), a livello globale, sta sperimentando rispettivamente sintomi depressivi e ansiogeni – aggiunge la nota -. In Italia, durante l’emergenza sanitaria, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il suicidio, mentre l’ideazione suicidaria e l’autolesionismo sono state le ragioni di ricovero nel 31,5% dei pazienti, con un’incidenza elevata soprattutto tra le ragazze. Non solo: i giovani con malattie mentali si sentono spesso soli e provano disagio nel parlare di questo loro malessere.