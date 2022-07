Ucraina: Draghi, ‘accordi grano siano primo passo verso pace accettabile per Kiev’ (2)

(Adnkronos) – Il premier Draghi aveva accennato all’importanza degli accordi sul grano, anche nel suo ultimo discorso al Senato due giorni fa. “I progressi che si sono registrati la settimana scorsa in Turchia sono incoraggianti, e auspichiamo possano essere consolidati”, aveva detto il presidente del Consiglio.

“Siamo stati tra i primi a impegnarci perché Russia e Ucraina potessero lavorare insieme per evitare una catastrofe alimentare, e allo stesso tempo aprire uno spiraglio negoziale. I progressi che si sono registrati la settimana scorsa in Turchia sono incoraggianti, e auspichiamo possano essere consolidati”.