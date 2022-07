Ucraina: commissario diritti, ‘5.100 bambini sono stati deportati in Russia’

Kiev, 22 lug. (Adnkronos) – Dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala sono stati deportati in Russia 5.100 bambini ucraini. Lo ha detto durante la maratona informativa nazionale ucraina Daria Gerasimchuk, consigliere del Presidente per i diritti e la riabilitazione dei bambini.

“Questi sono i dati del National Information Bureau che opera in Ucraina – ha affermato – ed è a questo organismo che le persone si rivolgono quando riferiscono deportazioni di bambini. Abbiamo ricevuto segnalazioni circa l’espulsione e il trasferimento di 5.100 bambini. Richieste di questo tipo continuano a essere ricevute ogni giorno”.