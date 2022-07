Mipaaf-FederlegnoArredo, ‘Rilinchiaro’ per informare filiera legno su regolamento Eutr

Roma, 22 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Con l’entrata in esercizio della procedura informatica del Registro imprese legno (Ril), è avvenuta la piena attivazione del Registro nazionale degli operatori Eutr che nasce come strumento conoscitivo della filiera del legno per una crescita della stessa in un’ottica di trasparenza e legalità, valori aggiunti di un made in Italy da tutelare in ogni aspetto. Proprio con l’obiettivo di una sempre maggiore trasparenza e rispetto della legalità, il Mipaaf, che per il Regolamento Eutr è l’Autorità nazionale competente, grazie alla collaborazione con Federlegnoarredo, ha raccolto le faq su Eutr e Ril in un opuscolo di rapida consultazione, ‘Rilinchiaro’ a disposizione di ogni componente della filiera legno, a partire dalle Regioni e Province autonome impegnate a mettere a punto i loro Albi regionali delle imprese forestali che, insieme al RIL, consentono un censimento conoscitivo del sistema foresta-legno”. E’ quanto rendono noto in una nota congiunta il Mipaaf e FederlegnoArredo diffusa contestualmente alla pubblicazione web e diramazione dell’opuscolo.

“Uno strumento che, attraverso risposte complete ed esaustive, ambisce non solo a colmare il gap conoscitivo del Regolamento Eutr, ma anche a sgombrare il campo da una percezione fuorviante del Registro nazionale degli operatori, favorendone una semplice e immediata applicazione”, conclude la nota.