Elezioni: Speranza, ‘da Pd stop a M5S? Da 5 Stelle errore grave ma avversario è destra’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “La responsabilità della caduta del governo è di chi ha messo gli interessi di parte davanti a quelli del Paese. Lega e Fi hanno deciso di correre al voto per sostituire il premier Draghi con uno di destra”. Così Roberto Speranza, leader di Art.1, al Tg3.

“Serve un centrosinistra nuovo che metta al centro il lavoro e la questione sociale. L”inflazione sta mettendo in difficoltà tante famiglie e imprese: da lì bisogna partire. E da una proposta che difenda beni e servizi pubblici, come sanità a scuola”. Per i vertici Pd l’alleanza con M5S è chiusa ma Speranza osserva: “Credo che il Movimento 5 Stelle ha commesso un errore grave in Senato ma per me l’avversario è e resta la destra”.