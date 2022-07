Elezioni: Gozi, ‘Letta mette veti a Iv? Auguri, ci toglie dall’imbarazzo’

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Il Pd ha ripetutamente affermato, sino a una settimana fa, che l’alleanza con Conte era strategica, progressista, inossidabile. Adesso anziché cambiare impostazione strategica, Letta mette veti a forze che hanno voluto Draghi prima e più del Pd, come Italia viva. Errare è umano, perseverare no. E il Pd persevera. Auguri”. Lo dice l’europarlamentare di Renew Europa, a proposito delle alleanze per le prossime elezioni, a True-News.it.

“Letta ci ha tolto l’imbarazzo di una scelta che per quanto mi riguarda era chiarissima da tempo. Il Pd pensa ancora ai campi larghi e rimane zavorrato da incoerenze politiche interne e con i suoi alleati”, aggiunge Gozi.