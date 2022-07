Covid Italia, 71.075 contagi e 155 morti: bollettino 22 luglio

(Adnkronos) – Sono 71.075 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 155 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 341.191 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 20,8%. In calo i ricoverati: sono in totale 10.944 (-40 rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi mentre sono 405 (-5) i ricoverati in terapia intensiva con 43 ingressi del giorno.

LAZIO – Sono 6.108 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano 11 decessi (+2). Sale anche il numero dei ricoverati: 1.089 (+11), 68 le terapie intensive (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19%. I casi a Roma città sono a quota 2.707. Continua la frenata dei casi: -2.404 rispetto alla scorsa settimana.

Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 939 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 879 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 3: sono 889 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 4: sono 277 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 558 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 653 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 1.913 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 643 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 806 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 213 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 251 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 1.855 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto, un 89enne di Cagliari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7384 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, 2 in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 188, 18 in più di ieri. In isolamento domiciliare 39.867 persone.

LOMBARDIA – Sono 8.915 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 31 morti per un totale di 41.258 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 46.333 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 19,2%. Negli ospedali della regione sono ricoverati 1.524 positivi, 16 in meno da ieri, e 41 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.634, di cui 989 a Milano città, a Bergamo 879, a Brescia 1.167, a Como 490, a Cremona 403, a Lecco 264, a Lodi 199, a Mantova 485, a Monza e Brianza 704, a Pavia 615, a Sondrio 163 e a Varese 676.