Pd: Letta, ‘ora cambia tutto, nostra proposta aperta ma partirà da nostre idee’

Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Cambia tutto, i comportamenti tenuti ieri rispetto a un fatto così rilevante come la vita del governo Draghi modificano i discorsi sul futuro”. Lo ha detto Enrico Letta a In onda, su La7.

“La nostra proposta partirà dal Pd, sarà basata sulle nostre idee per rilanciare il Paese e vincere, aperta anche alle persone che hanno votato dall’altra parte”, ha spiegato il segretario del Pd.