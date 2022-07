Lombardia: Cecchetti (Lega), ‘bene piano da 325 mln per sostenere tessuto produttivo’

Milano, 20 lug.(Adnkronos) – “Complimenti alla Regione Lombardia per aver varato un nuovo pacchetto economico con 16 misure, da attuare entro il 2024, per complessivi 325 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese lombarde”. Così Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega lombarda per Salvini Premier, commentando il nuovo pacchetto economico presentato questa mattina dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi.

“Dopo la pandemia -afferma Cecchetti- la ripresa economica e produttiva della Lombardia, in questa fase congiunturale difficilissima tra crisi energetiche e guerra in Ucraina, va accompagnata così, tramite investimenti e risorse, come sta facendo la Regione Lombardia, con iniziative mirate, come questo piano presentato oggi dal governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi”. Un piano strategico pluriennale che “va nella giusta direzione di sostenere concretamente il tessuto produttivo del nostro territorio nel presente, guardando al futuro immediato, con interventi in diversi ambiti come la transizione ecologica, la trasformazione digitale, l’innovazione e tutto quanto aiuta la competitività internazionale”.