Governo, partito Insieme: “Sconcerto, tradimento a danno italiani”

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Il partito Insieme esprime il proprio sconcerto per le conclusioni cui giunge la crisi del Governo Draghi. Si tratta di un vero e proprio tradimento consumato a danno degli italiani e dell’Europa. Grave che Silvio Berlusconi e Lorenzo Cesa abbiano favorito la convergenza dei diversi populismi irresponsabilmente intenzionati ad interrompere il duro, ma necessario cammino intrapreso per rispondere ai veri problemi del Paese”. E’ il commento all’Adnkronos del partito di centro ed ispirazione cristiana Insieme.

“Una congiura d’irresponsabilità – prosegue – che avrà delle gravi conseguenze soprattutto per le fasce più deboli degli italiani cui, purtroppo, hanno partecipato pure quelle parti del centrodestra che si sono sempre fregiate di fare parte del Ppe, e che, invece – conclude il Partito – si sono fatte trascinare su posizioni esclusivamente elettoralistiche ed oggettivamente lesive del futuro del Paese”.