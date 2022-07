Terrorismo: gup Milano, reato riqualificato, 3 anni e 4 mesi per ‘Leonessa dell’Isis’

Milano, 18 lug. (Adnkronos) – Il gup di Milano Livio Cristofano ha riqualificato il reato – da associazione con finalità di terrorismo a istigazione – per Bleona Tafallari, la ‘Leonessa dell’Isis’ Bleona Tafallari, e l’ha condannata a 3 anni e 4 mesi. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni, ma la difesa già festeggia: “Con la riqualificazione è venuta meno l’ipotesi accusatoria, non è stata riconosciuta cioè la sua appartenenza a un’organizzazione terroristica”, spiega l’avvocato Giuseppina Bartolotta.

Per la giovane, arrestata nel novembre 2021, il pm Leonardo Lesti aveva chiesto, nell’udienza con rito abbreviato, la condanna a 5 anni di carcere. “Dopo questa pronuncia chiederemo un’istanza di scarcerazione”, aggiunge il difensore della giovane che ha lasciato l’aula del settimo piano coprendosi il volto.