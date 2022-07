Mannino: “Ok accordo con Algeria ma miracolo possibile grazie a Sicilia”

Palermo, 18 lug. (Adnkronos) – “Da italiano partecipo alla soddisfazione di tutti per il risultato degli accordi raggiunti oggi ad Algeri. Il Governo algerino aggiunge ai 9 miliardi di metri cubi di gas da fornire all’Italia, da qui al 2024, entro l’inverno, altri 4 miliardi aggiuntivi. Da siciliano, però, voglio ricordare che questo miracolo di oggi è possibile perché agli inizi degli anni Settanta i governi regionali, con i governi Fasino Bonfiglio, assessori all’Industria, Capria e Saladino e Mannino assessore al Demanio, firmarono l’accordo”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex ministro Dc Calogero Mannino, commentando l’accorod firmato oggi dal premier Draghi tra Italia e Algeria sul gas.

“E’ inutile ricordare che l’inizitiva ebbe molti avversari, e l’autore, cioè Graziano Verzotto, fu anche ‘incidentato’ giudiziariamente, però è bello che a distanza di molti anni quella iniziativa della Regione si è rivelata utile per l’Italia”. E aggiunge: “Draghi dovrebbe restituire la cortesia alla Sicilia, finanziando il completamento della rete autostradale in Sicilia, l’Alta velocità e se, ha coraggio, il ponte…”.