Roma, 18 lug (Adnkronos) – “Draghi è uno statista che pensa al Paese, Conte è uno stagista che pensa ai grillini, gente malata per i sondaggi, che pensa esclusivamente ai sondaggi non capendo che si fa politica con le idee e non con i sondaggi”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘L’aria che tira estate’.