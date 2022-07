Governo: Ceccanti, ‘con camera sciolte palude, difficile gestire decreti’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Si riflette poco sul fatto importantissimo che a Camere sciolte la decretazione d’urgenza e’ praticamente ingestibile perche’ non si puo’ porre la fiducia. L’ordinaria amministrazione porta a una palude”. Così Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in Affari costituzionali su twitter.

“Oltre alla difficile gestibilità della decretazione senza fiducia sarebbe un pio desiderio a Camere sciolte pensare di gestire senza problema le deleghe legislative la cui attuazione e’ materia di scelte politiche prima che tecniche. In quel caso vedo molto male il Pnrr”.