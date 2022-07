Covid oggi Lombardia, 8.971 contagi e 27 morti: bollettino 17 luglio

Milano, 17 lug. (Adnkronos) – Sono 8.971 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 luglio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 27 morti. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 41.719 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 21,5%. Il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia sale a 41.130.

In leggero calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva, oggi 40, 2 meno di ieri; mentre salgono a 1.526 (+20 rispetto a ieri) i pazienti nei reparti Covid ordinari.

Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono oggi 2.720. Segue la provincia di Brescia con 1.146 contagi, Bergamo con 867, Monza e Brianza con 789, Varese con 702, Pavia con 558, Como con 528, Mantova con 455, Cremona con 321, Lecco con 252, Lodi con 204 e Sondrio con 153.