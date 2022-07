Covid oggi Lazio, 6.877 contagi: a Roma 3.270 casi

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – Sono 6.877 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. “Oggi nel Lazio su 3.636 tamponi molecolari e 28.349 tamponi antigenici per un totale di 31.985 tamponi, si registrano 6.877 nuovi casi positivi (-2.206), sono 8 i decessi (+1), 1.048 i ricoverati (+34), 73 le terapie intensive (-1) e +4.484 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,5%. I casi a Roma città sono a quota 3.270″, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ecco i casi divisi per Asl:

* Asl Roma 1: sono 1.080 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.106 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.084 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 366 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 580 i nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 590 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.